Verso il Milan, Gonzalez sta bene. Difficile recuperare Pulgar e Kokorin

Non buone notizie in casa viola per Pulgar e Kokorin, che lavorano ancora a parte. Gonzalez ci prova, ma attenzione...

Redazione VN

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, ci sono ancora brutte notizie in casa Fiorentina. Sia Pulgar che Kokorin lavorano ancora in modo differenziato dal gruppo. Difficile vederli nella partita di sabato contro il Milan. Buone notizie invece su Gonzalez. Si allena da giorni con la squadra e sembra in buone condizioni, ma può essere rischioso rischiarlo dal primo minuto.