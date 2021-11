Radio Bruno: Commisso in città prima di fine mese, festività a Firenze

Si prospettano settimane intense per il patron viola

Novità importante circa il rientro di Rocco Commisso in Italia e a Firenze: secondo quel che riporta Radio Bruno, il presidente viola tornerà a seguire da vicino la squadra a partire da domenica 28 novembre, il giorno dopo la trasferta di Empoli, per poi trattenersi in città fino alle festività natalizie comprese. Quattro settimane circa per impostare nei minimi dettagli il mese successivo, quello del mercato invernale.