Radio Bruno, da domani al via “Luna Park Fiorentina”

Raccontare la Fiorentina in modo serio ma leggero in un contenitore fatto di rassegne stampa in salsa viola, rubriche, ospiti, sondaggi, un po' di musica e tanta interazione con gli ascoltatori. Tutto questo sarà 'Luna Park Fiorentina' in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 del mattino su Radio Bruno all'interno di 'Firenze e dintorni' e condotta da Giovanni Sardelli e Rocìo Rodriguez.