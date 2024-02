Arthur si allena in gruppo, il calciatore brasiliano potrebbe far parte in extremis dei convocati di Vincenzo Italiano contro il Frosinone

Assente contro il Lecce venerdì scorso, Arthur non ci sarà neanche contro il Frosinone? Sembrava altamente improbabile fino a stamattina vederlo tra i convocati per la partita di domenica al "Franchi". Ieri non aveva preso parte Eppure arrivano buone notizie dal Viola Park, dove la Fiorentina è in campo in questi minuti per la seduta dell'antivigilia. Seconda quanto riporta Radio Bruno il calciatore brasiliano si allena in gruppo agli ordini di Vincenzo Italiano. Da capire il grado di brillantezza dell'ex Barcellona e se potrà essere tra i convocati. Intanto ieri nell'amichevole col Prato in attacco è stato provato Belotti, con alle spalle Bonaventura. Anche se Beltran è una soluzione che Italiano potrebbe riproporre. Domani è previsto allenamento sempre alla stessa ora, alle 12:30, in vista della partita alla stessa ora domenica al Franchi.