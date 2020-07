Radio Bruno: Barone infuriato, i vertici del calcio italiano si scusano con la Fiorentina

Come riporta Radio Bruno, nel post partita di Roma-Fiorentina Joe Barone è apparso piuttosto arrabbiato. Il direttore generale viola si è messo subito in contatto con i vertici del calcio italiano per chiedere spiegazioni riguardo all’arbitraggio di Chiffi che ha di fatto regalato un rigore ai giallorossi dopo aver toccato il pallone nel corso della stessa azione. Il braccio destro di Commisso si è messo al telefono con il presidente Figc Gravina e con la Lega Calcio, e i vertici del calcio italiano si sono scusati con la Fiorentina e hanno ammesso l’errore. Non molto, una magrissima consolazione al termine di una partita che penalizza di nuovo i viola.

