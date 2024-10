Radio Bruno: Adli potrebbe non partire dal 1′. Ecco il motivo

Contro la Roma è in dubbio la presenza dal primo minuto di Yacine Adli. Il centrocampista franco-algerino - secondo quanto riporta Radio Bruno - potrebbe tirare il fiato causa stanchezza dopo aver giocato circa 120 minuti tra Lecce e San Gallo. Titolare domenica in Salento, titolare giovedì in Svizzera, entrambe le volte l'ex Milan è stato sostituito attorno all'ora di gioco. Arrivato a Firenze non nelle migliori condizioni fisiche, il regista ha pian piano ingranato la marcia e macinato minuti fino a prendersi la maglia da titolare da quattro gare a questa parte.