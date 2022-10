Radio Bruno, a Lecce si va verso l’esordio della terza maglia

Nella serata di lunedì a Lecce potrebbe fare l'esordio la terza maglia della Fiorentina, quella blu con i gigli sfumati sullo sfondo e rifiniture in oro. Come riporta Radio Bruno, in occasione di Lecce-Fiorentina si vedrà dunque per la prima volta in stagione una divisa diversa da quelle che si sono alternate finora e verrà sfoggiata quella che - in sede di presentazione - aveva suscitato molto interesse tra i tifosi.