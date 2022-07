R. Galli: “Vale la pena aspettare Dodò. Jovic potrebbe rimanere l’unico serbo”

Riccardo Galli , firma de La Nazione, è intervenuto come ospite in studio su Radio Bruno:

"Dodò è un giocatore della Fiorentina, non mi risultano intoppi a parte il tesseramento che dipende dall'uscita di un extracomunitario per poi scendere in campo. Vengono mossi tanti soldi, prima si chiude e meglio è ma non bisogna avere fretta se è per chiudere al meglio un buon affare".