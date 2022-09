R. Galli: “Parisi e Bajrami, non è ancora finita. Se ne riparla a novembre”

"All'inizio dell'ultimo giorno di mercato ero convinto che sarebbero andati via Nastasic e Zurkowski, lo ha fatto solo il primo. Il tentativo per Parisi è stato concreto, ma altrettanto concreta è stata la risposta. Gli affari si fanno in due, però non veder partire il polacco mi ha sorpreso: la discussione si è fermata in maniera brusca ma non è detto che sia per Parisi sia per Bajrami non se ne possa riparlare a partire da metà novembre".