R. Galli: “Ormai abituati alle uscite di Rocco”. E svela un particolare su Drago

Il pensiero del giornalista su Napoli-Fiorentina e sull'uscita di Commisso

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il giornalista de La Nazione Riccardo Galli, che ha analizzato i temi principali di Napoli-Fiorentina: "Dopo Torino si è vista la reazione della squadra, peccato per Dragowski, per fortuna che in questo momento la Fiorentina ha un vice come Terracciano su cui contare a livello di rendimento. La cosa più preoccupante per il polacco è che dopo aver capito di aver sbagliato in occasione del pareggio si èa girato più volte verso la panchina in cerca di certezze, e così è arrivato il secondo errore. Ben venga l'alternanza, anche perché la Fiorentina ha gare importanti all'orizzonte e Dragowski ha bisogno di ritrovare tranquillità dopo un lungo infortunio. Dovrà essere bravo Italiano ad affrontare e gestire la situazione, lavorando molto sul suo recupero".