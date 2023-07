R.Galli: “Non credevo che fosse vivo l’interesse per Nico Gonzalez, invece…”

"In questo momento, oltre alle squadre, ci sono i procuratori che sono in attesa di chiamate dall'Arabia. Sta arrivando questa valanga di soldi che sta facendo attendere sul mercato anche le squadre italiane. Nico Gonzalez? Non credevo che fosse vivo l'interesse per lui, invece la scorsa settimana il suo nome è saltato fuori in Arabia. Adesso non c'è da sorprendersi di niente con questo mercato impazzito. È tutto più difficile, perché ci sta che da un giorno all'altro ti arrivino a offrirti fior di milioni.

Su Parisi e su Amrabat

"L'offerta che c'è stata è insufficiente. Per 10 milioni più un bonus di 2 non lo prendi. L'Empoli ha già fatto capire che vuole 15 milioni con un bonus più alto. La Juventus poi rilancerà secondo me. Amrabat? Per ora le offerte vere dai club dove lui vorrebbe andare, non sono arrivate. Lui vorrebbe giocare in Spagna, ma se questi soldi non dovessero arrivare da lì allora il tormentone continuerà per molto. La Fiorentina si aspetta da parte sua quei soldi, e se dovessero arrivare anche il 1° di agosto sarà ceduto".