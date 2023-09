R. Galli: “Mercato in attivo? Operato bene, gap aumentato con quelle dietro”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Riccardo Galli ha parlato così della sessione di calciomercato che si è appena conclusa: "Per dare un voto complessivo bisogna confrontare il mercato viola con quello delle altre squadre concorrenti. Ci sono alcuni punti da chiarire: non è arrivato il centrale, c'è una lacuna sull'esterno offensivo, Christensen è da valutare, ma ho dato 7 per le cessioni che sono state perfezionate in questa sessione. La distanza sulle inseguitrici è aumentata, la Fiorentina si è migliorata e ha fatto un passo avanti. Se si è avvicinata a quelle davanti lo dimostrerà il campo, è importante aver guadagnato sulla nona e sperare che qualcuna perda quel terreno dove la Fiorentina potrà inserirsi. Mercato in attivo? Non c'è niente di male, significa che le operazioni sono state fatte bene tenendo conto delle finanze. Sarebbe stato un problema se il bilancio fosse stato in positivo di 20 milioni senza aver sostituito con giocatori all'altezza".