R. Galli: “L’assenza di Nico pesa e preoccupa. Siamo prevedibili”

"La Fiorentina ha una bella occasione di dare una svolta al momento negativo che sta vivendo. Milenkovic non ci sarà, Igor alla vigilia si allena così così. L'assenza di Nico Gonzalez è pesante e preoccupante, in un reparto in crisi da cui ci si aspetta sempre di più. I dirigenti da sempre parlano di un mercato condiviso con l'allenatore, noi dobbiamo fidarci ma l'assenza di Ranieri nella preseason non torna con tutto questo. Il 4-3-3 è diventato molto prevedibile, e quando diventi prevedibile diventi meno forte. ".