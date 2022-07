R. Galli: “Il caso Milenkovic va risolto prima dell’inizio del campionato”

"Il mercato è ancora lunghissimo e la situazione mezz'ala va monitorata. Può succedere di tutto, il fatto però che i viola abbiano già fatto la maggior parte del mercato rende la società tranquilla e denota una programmazione ben studiata. Ora siamo in una fase di stallo, non mi aspetto accada qualcosa in questi giorni. Milenkovic? Io penso che la situazione si debba risolvere almeno prima dell'inizio del campionato, anche per un motivo tecnico e di campo. Fino ad oggi è sempre stato provato lui e cambiare a stagione iniziata non sarebbe il massimo. Resto fiducioso anche su questa situazione perché la Fiorentina ha dimostrato di saper risolvere rapidamente e con intelligenza le vicende intricate di mercato. Puntare su Quarta? Si potrebbe provare a rifare quanto fatto con Igor lo scorso anno. L'argentino senza la competizione con Milenkovic potrebbe esplodere definitivamente scrollandosi di dosso la pressione del dualismo interno. Capitolo Torreira? Il fatto che il giocatore non sia ancora stato acquistato da nessun club dovrebbe far riflettere sulla bontà della scelta fatta dalla Fiorentina. Kouame e Zurkowski? Sono giocatori in bilico, Italiano sa di averli a disposizione ma sa anche che in caso di offerte la società non li tratterrà.