R. Galli: “Amrabat si farà, ma a fine mercato. Quarta il primo che vuole partire”

I due affari in uscita maggiori a cui la Fiorentina deve far fronte nelle ultime due settimane di mercato

"La collocazione di Parisi mi intriga, mi chiedo se durante la partita possa anche coesistere con Biraghi magari giocando più avanzato. Anche Sabiri è interessante come posizione nella griglia di Italiano. Amrabat? Resto convinto che si farà, ma alla fine dei giochi. Se ricordate, anche Barone ha detto a luglio che sarebbe stata una cosa lunga. La Fiorentina dovrà capire se accontentarsi magari di qualcosa in meno oppure continuare con la richiesta che per adesso ha scoraggiato tutte le pretendenti. Difesa? Su Quarta c'è il Betis, lui stesso vorrebbe dare una svolta alla sua carriera e quindi me l'aspetto come una delle prossime operazioni"