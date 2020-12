R. Antognoni: “Risorgeremo dalle nostre ceneri e da questo momento buio per tutti”

Messaggio social a inquadrare il momento della Fiorentina per Rita Antognoni. La moglie dell’Unico Dieci, attuale Club Manager vuol, ha espresso su Facebook un pensiero riguardante il periodo decisamente complicato per la squadra di Prandelli. Nel suo post non si risparmiano attacchi ai gufi:

Nella vita bisogna sempre lottare, non regala nulla nessuno. Lottare per stare in salute, lottare per non perdere il posto di lavoro, lottare con l’incomprensione, l’invidia, l’ipocrisia, lottare contro l’arroganza delle persone che credono sempre di essere nel giusto loro, lottare per un sogno, lottare per quello in cui credi e per ultimo lottare anche per la tua squadra del cuore perché i momenti bui sono stati tanti e parlo per noi e se in questo momento viviamo questa brutta situazione è colpa un po’ di tutti e anche del poco c*** che abbiamo in questo momento. Risorgeremo dalle nostre ceneri perché oltre questo c’è l’inferno e per quei gufi che godono di questa situazione vorrei dire guardatevi intorno perché siete soli.