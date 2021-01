Qui Torino: allenamento differenziato per Izzo. Il punto

Sessione di allenamento per il Torino, al Filadelfia. Dopo il riscaldamento in campo, Davide Nicola ha diretto un programma tecnico che poi si è concluso con una partita a ranghi misti. Allenamento differenziato per Izzo: le indagini strumentali e la consulenza neurologica hanno escluso lesioni conseguenti al trauma cranico subito durante la partita di venerdì. Come previsto in casi simili, a scopo precauzionale il difensore per qualche giorno proseguirà gli allenamenti senza contatto al di fuori del gruppo squadra. Belotti e compagni riprenderanno la preparazione domani mattina: in calendario una seduta tecnico-tattica in vista della partita contro la Fiorentina, venerdì 29 gennaio, allo stadio Olimpico Grande Torino.

