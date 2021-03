Con il caso Dzeko e l’infortunio del bosniaco, Borja Mayoral ha avuto parecchie occasioni per mettersi in mostra. L’attaccante spagnolo ha risposto bene nelle gare contro squadre di basso livello mentre ha faticato tantissimo nei match contro squadre di livello alto. La Gazzetta dello Sport rivela che Paulo Fonseca potrebbe decidere di far riposare l’ex Real contro la Fiorentina, riproponendo Mkhitaryan da falso nueve.

PRUZZO: “VLAHOVIC SI SENTE UN FUORICLASSE MA NON LO E'”