Pruzzo: “Vlahovic si sente un fuoriclasse ma non lo è. Amrabat? Sopravvalutato”

Roberto Pruzzo, ex Fiorentina e Roma, a Lady Radio:

Roma? Quando deve fare il salto di qualità per competere al top rimbalza. Può giocarsi il quarto posto, a Firenze deve vincere dopo che ha perso punti nelle ultime partite. Fiorentina? A Udine è stata una partita deludente, sembrava una gara da 0-0 ma l’errore difensivo è costato caro. La squadra ha dei limiti, oggi il bicchiere è vuoto: non c’è reazione, nessun leader e nemmeno uomini in forma per cambiare le cose. La squadra è stata sopravvalutata, lo dicono le partite. A centrocampo soprattutto, a inizio stagione si diceva che fosse uno dei migliori in campionato. Vlahovic? È migliorato, anche grazie alla fiducia che ha ricevuto dall’allenatore. A volte il suo atteggiamento è discutibile, l’impressione è che sia un po’ presuntuoso. È un calciatore che si deve fare, ha ancora bisogno dei compagni. Credo che lui si senta un fuoriclasse ma ancora non lo è. Amrabat? Verona è un’isola felice, anche lui è sopravvalutato. È un giocatore medio che sa fare tutto ma non eccelle in niente.