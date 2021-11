Qui Milan, Rebic torna fra i convocati. Dopo la sosta sarà gara dell’ex

Recuperato l'ex Viola. Ci sarà Fiorentina-Milan dopo la sosta

Il Milan ha diramato i convocati per l'attesissimo derby di San Siro di questa sera. Nella lista compare anche Ante Rebic dopo l'infortunio patito contro il Verona ad ottobre. Per il croato, dunque, luce verde anche per il match di campionato successivo, quello al Franchi contro la Fiorentina.