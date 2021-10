Ex viola: nulla di grave per Rebic, ma resta in dubbio per la Champions

L'ex attaccante della Fiorentina, uscito dal campo poco dopo la mezzora del primo tempo, dovrebbe tornare disponibile per la prossima di campionato

Contro il Verona era uscito al 36', mettendo in difficoltà il Milan di Stefano Pioli, visto che fino a lì era stato il migliore in campo. Ma la squadra rossonera è riuscita lo stesso a ribaltare la situazione nonostante l'assenza di Ante Rebic. Su gazzetta.it si legge come per il croato non si tratti di nulla di grave visto che gli esami strumentali effettuati stamattina hanno escluso lesioni capsulo legamentose alla caviglia sinistra. L'ex viola potrebbe essere già a disposizione per il match contro il Porto in Champions, più facile comunque che lo sia a Bologna sabato sera.