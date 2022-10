Qui Lazio, dubbi in difesa. Intanto al Franchi sarà maxi-esodo biancoceleste

Su cittàceleste.it troviamo un focus sul reparto difensivo della Lazio in vista della sfida di lunedì contro la Fiorentina. In particolare, nel portale vicino alle vicende biancocelesti possiamo leggere come la coppia di difensori centrali che con tutta probabilità scenderà in campo dal 1’ al Franchi sarà quella composta da Romagnoli-Patric. Questo perché, nonostante l’ottima prestazione di Graz, Mario Gilaè alle prese con un fastidio muscolare e per questo oggi si sottoporrà a dei controlli esplicativi per scongiurare uno stiramento. Per questo al momento l’ex Real Madird resta in forte dubbio per Firenze. Per un difensore che si ferma, però, c'è ne è uno che torna a correre: la buona notizia è, infatti, il recupero di Casale. Il difensore ex Verona è atteso oggi in gruppo possibilità e di conseguenza la possibilità di vederlo in panchina è decisamente alta.