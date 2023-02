Qui Juve: contro la Fiorentina si punta al recupero di un difensore

È della Gazzetta dello Sport la notizia secondo la quale la Juventus cercherà di avere a disposizione Bonucci per la partita all'Allianz Stadium contro la Fiorentina in programma il 12 febbraio LEGGI QUI TUTTE LE ULTIME NEWS VIOLA. I bianconeri infatti stanno cercando di recuperare pedine importanti dall'infermeria, con Pogba che è tornato ad allenarsi ma che non sarà convocato probabilmente nel prossimo impegno contro la Salernitana, e Bonucci che invece sta dando segnali positivi e che punta a tornare proprio contro la Fiorentina. Tempi più lunghi invece per Milik, fermatosi contro il Monza. Il polacco dovrà stare fermo almeno altri 30/40 giorni.