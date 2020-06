Qui Brescia, anche Sabelli a rischio forfait in vista di Firenze

Non solo Tonali: in casa Brescia anche Stefano Sabelli è in dubbio per la trasferta di Firenze di lunedì. L’esterno difensivo ha subito una distorsione alla caviglia nel corso del penultimo allenamento prima del match contro la Fiorentina. Entrambi, Sabelli e Tonali, verranno valutati dallo staff medico del Brescia nella rifinitura di domani. Solo allora si capiranno le loro reali chance di scendere in campo. Lo riporta Brescia Oggi.