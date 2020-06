Il Brescia a Firenze senza i suoi big. Ecco il probabile undici anti-Fiorentina

Sarà un Brescia senza i suoi campioni, quello che scenderà in campo lunedì a Firenze in cerca di punti per un’ormai improbabile salvezza. Questo è quello che troviamo scritto nell’edizione odierna di Tuttosport. Dopo Balotelli, in causa con il club, quasi certamente dovrà dare forfait anche Tonali alle prese con una botta al polpaccio subita nell’amichevole di mercoledì contro l’Udinese. Gli esami ai quali il centrocampista biancoazzurro si è sottoposto non hanno riscontrato lesioni gravi, ma il giocatore verrà risparmiato nel match del Franchi per essere invece presente sabato prossimo nella gara interna con il Genoa. Con la Fiorentina si dovrebbe quindi vedere un Brescia con Joronen tra i pali; Sabelli, Mateju, Gastaldello e Martella (o Semprini) in difesa; Bisoli, Dessena e Bjarnason a centrocampo; Zmrhal alle spalle di Skrabb e Donnarumma. Torregrossa dovrebbe infatti partire dalla panchina, pronto comunque a subentrare come è già successo mercoledì a Udine. Le indicazioni che sono arrivate dall’amichevole con l’Udinese non sono state confortanti: di fatto nessun tiro in porta da parte delle rondinelle. In città c’è chi teme che gran parte della squadra abbia ormai mollato gli ormeggi. Il presidente Cellino e l’allenatore Lopez stanno comunque cercando di tenere il gruppo il più motivato possibile, per salvare almeno la dignità.