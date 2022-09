Qui Bologna, i convocati anti-Fiorentina. Due KO, la decisione su Arnautovic

Mancano poco più di 24 ore al fischio d'inizio della gara fra Bologna e Fiorentina. Dopo le parole di Vigiani in conferenza stampa, arrivano anche i convocati per quanto riguarda il Bologna. Restano fuori Nico Dominguez per una contrattura e Nicola Sansone per un affaticamento. Regolarmente presente Marko Arnautovic, nonostante fosse a rischio forfait. Questa la lista completa: