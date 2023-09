Qui Atalanta: 11 nazionali impegnati nella rosa di Gasperini

Sui canali ufficiali della prossima avversaria della Fiorentina, ovvero l'Atalanta di Gianpiero Gasperini, si riportano gli impegni dei nazionali della Dea. Sono 11 infatti i giocatori nerazzurri convocati dalle rispettive nazionali, con il tecnico dei bergamaschi che quindi dovrà valutare la loro condizione al rientro. Tra questi, Scalvini è entrato al 59' nel match pareggiato dall'Italia con la Macedonia del Nord, mentre successo per l'Olanda di De Roon e Koopmeiners, con il primo autore di un gol ed il secondo che invece non ha giocato contro la Grecia. Djimsiti ha giocato tutta la partita nel pareggio della sua Albania contro la Repubblica Ceca ed oggi giocherà contro la Polonia, 90 minuti anche per Kolasinac nella vittoria della Bosnia, mentre De Kateleare non è sceso in campo nella vittoria esterna del suo Belgio. Gol per Pasalic nella netta vittoria della Croazia sulla Lettonia, minuti anche per Holm con la Svezia e per Ruggeri con l'Italia Under 21, mentre Lookman e Musso scenderanno rispettivamente in campo oggi (Nigeria-Sao Tome and Principe) ed il 12 settembre (Bolivia-Argentina).