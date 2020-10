VN – Quarta, visite mediche senza problemi. Adesso lo sprint per arrivare all’ufficialità

Lucas Martinez Quarta ha svolto le visite mediche a Buenos Aires, come vi abbiamo riportato nel pomeriggio (LEGGI). Secondo quanto abbiamo appreso, le visite non hanno evidenziato alcun problema, per cui mancano solo le ultime pratiche da sbrigare per vedere il difensore in maglia viola. Il tempo stringe, la Fiorentina aspetta il suo rinforzo.

