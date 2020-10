VN – Visite mediche in corso per Quarta con medico della nazionale argentina

Sembra arrivare il lieto fine per il passaggio di Martinez Quarta alla Fiorentina. Mancavano solo le visite mediche per il via libera al traferimento in terra toscana del centrale argentino (visto che per il River Plate l’affare era già chiuso). E stando a quanto raccolto dalla nostra redazione queste sarebbero in corso adesso con il medico della nazionale argentina. L’ultimo tassello che rischiava di complicare questa trattativa si sta risolvendo, la Fiorentina è quindi pronta a concludere l’affare e portare Quarta alla corte di Beppe Iachini