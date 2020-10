VN – Martinez Quarta, per il River affare chiuso ma c’è il nodo visite. Domani a Madrid?

Il nodo relativo alle visite mediche sta rallentando l’arrivo di Lucas Martinez Quarta alla Fiorentina. Con meno di 48 ore alla fine del mercato, i tempi stringono e gli intoppi rischiano di moltiplicarsi. Per il River la trattativa è chiusa sulla base di sei milioni più altrettanti di bonus, con gli argentini che organizzerebbero anche le visite mediche. Ma la Fiorentina non vuole correre il rischio di far arrivare il giocatore “a scatola chiusa” soltanto a metà ottobre: Martinez Quarta infatti nelle prossime ore dovrà rispondere alla chiamata della Nazionale, e una soluzione possibile è organizzare le visite mediche a Madrid nella giornata di lunedì. La capitale spagnola, scalo quasi obbligato per i voli dal Sudamerica, potrebbe essere il punto d’incontro tra il difensore e i medici viola, prima della ripartenza per Buenos Aires dove si aggregherà alla Selecciòn. Una situazione grottesca, visto che il volo poteva già essere organizzato ieri o al massimo oggi. Così come lo sbarco a Firenze di un giocatore che non conosce il calcio italiano tra due settimane.

PER CALLEJON NON C’E’ FRETTA. MILIK RESTA IL SOGNO, MA C’E’ UN OSTACOLO IN PIU’