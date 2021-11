Quarta: “Ho iniziato calcio grazie ad un professore. L’arrivo a Firenze…”

Il difensore viola parla a 360° della sua carriera da calciatore

In una lunga intervista, presente sul canale Youtube ufficiale della Fiorentina, Martinez Quarta si racconta. Dall'arrivo a Firenze alle prime esperienze e i titoli conquistati in Argentina.

Arrivo alla Fiorentina? Sono arrivato un anno fa. Dal primo momento che mi dissero che c'era la possibilità di arrivare alla Fiorentina non ho avuto dubbi. In quel momento c'era German Pezzella qua a Firenze e mi ha parlato tantissimo della città e del club. Adesso è arrivato Nico, Torreira, siamo un bel gruppo e ci divertiamo.

Copa America? Una sensazione unica, abbiamo vinto la Copa dopo 28 anni. E' stata una felciità enorme, per me era anche la prima volta che la giocavo. Abbiamo un bel gruppo, con una base di quattro grandi giocatori che hanno tanta esperienza, poi ci siamo noi nuovi che abbiamo saputo integrarci al meglio. Copa Libertadores? Uno quando inizia a giocare sogna questi titoli. In finale a Madrid contro i rivali del Boca, bellissimo.

Carriera? Quando avevo quattro anni un professore capì che potevo giocare a calcio. Mi vedeva sempre con la palla e capì che avevo le qualità per diventare un calciatore. Mia mamma a quel punto mi ha portato in una scuola di calcio seguendo il suo consiglio ed ho iniziato a giocare. Ero convinto che questa sarebbe stata la mia strada, non ho mai avuto un piano B per la mia vita. Primo gol da professionista? In un amichevole, mia moglie era incinta. Era la prima volta che giocavo con la prima squadra del River.