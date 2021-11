Quarta/2: “Le rotazioni sono positive. Italiano è esigente, ecco cosa ci chiede”

Il difensore spiega: "Tutti possono rendersi utili e hanno la consapevolezza che l'occasione giusta può arrivare da un momento all'altro."

"Italiano è un tecnico molto esigente e abituato, ne avevo uno come lui in Argentina (probabilmente si riferisce a Gallardo del River Plate, ndr). Mi piace il suo modo di lavorare, credo che i risultati si siano visti anche dopo le sconfitte in fila contro Napoli e Venezia ma che si vedranno poi nel lungo periodo. A lui non piace, come non piace a noi, concedere reti. Ci chiede fermezza e uscita dal basso. Credo che chiunque gioca via via lo stia facendo bene e che possiamo migliorare ancora. La rotazione è positiva, in questo modo sai che non ti puoi mai rilassare. Tutti possono rendersi utili e hanno la consapevolezza che l'occasione giusta può arrivare da un momento all'altro. Non mi era mai capitato di sentire il mio nome urlato dopo un gol, è bellissimo, e soprattutto è bello che la gente possa tornare a godersi lo spettacolo dal vivo"