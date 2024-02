Quarta ammonito, era diffidato: non ci sarà col Bologna

Non un grande avvio di partita per Martinez Quarta. Il centrale argentino dopo qualche passaggio sbagliato, è stato ammonito al 4' per un intervento a centrocampo sul connazionale Soulé. Un giallo pesante quello estratto da Feliciani all'indirizzo dell'ex River. Quarta infatti era diffidato e sarà quindi squalificato per la prossima gara, mercoledì contro il Bologna. Con i felsinei invece tornerà Ranieri, assente oggi col Frosinone anche lui per squalifica rimediata per il giallo a Lecce.