Quanto valgono i giocatori in prestito in A? Fiorentina avanti a Milan e Napoli

Piuttosto interessante l'approfondimento offerto da transfermarkt che stila una classifica di Serie A in base al valore dei calciatori in prestito per ogni club (qui il nostro consueto aggiornamento sui ViP). Fiorentina che si trova in ottava posizione con 27.8 milioni di valore complessivo. I Viola sono avanti anche al Napoli nono con 23 milioni e al Milan sedicesimo con 12.8 milioni.