Quanto vale la Fiorentina al Fantacalcio?

Ogni anno il Fantacalcio Serie A TIM rilascia le quotazioni ufficiali di ciascun giocatore del campionato. All'inizio della stagione 2022/23, la Fiorentina ha ottenuto un punteggio medio di 8,93, l'ottavo più alto fra le squadre di Serie A. Il dato – a onor del vero – non tiene conto in toto delle qualità tecniche e tattiche del calciatore. Si fonda piuttosto su due criteri fondamentali: titolarità e chance di segnare gol o realizzare assist.

Nonostante l’ottimo campionato della Fiorentina, anche a causa del prematuro addio di Vlahovic, la scorsa stagione si è conclusa a maggio con un punteggio medio di 8,37. Non entusiasmante. Tuttavia, il mercato di Pradè e la fiducia attorno ai nuovi acquisti (Jovic e Dodȏ in particolare) hanno alzato l’asticella della Fiorentina fino a un più incoraggiante 8,93. Come detto, il punteggio è valso ai Viola l’ottavo posto nella classifica virtuale della Serie A. Ai nastri di partenza del campionato, tuttavia, si è collocata in prima posizione l’Inter (13), tallonata dal Napoli (11,4) e dalla Juventus (11,27). Sorprendentemente quinto il Milan campione d’Italia (10,6). Inutile sottolineare come su queste valutazioni incidano le incertezze sulla forma fisica del bomber Jovic (il miglior viola anche secondo il fantacalcio della Gazzetta dello Sport, LEGGI). Riportano, infatti, valutazioni migliori i vari Zapata (32), Abraham (33) e Rafael Leao (30).