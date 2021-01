Pusceddu: “I sei gol di Napoli sono un bel macigno. La Fiorentina sta deludendo i tifosi”

L’ex difensore della Fiorentina Vittorio Pusceddu ha parlato ai microfoni di Tmw della situazione in casa gigliata:

La Fiorentina, così come il Cagliari, sta deludendo la sua tifoseria. I viola hanno una squadra in grado di fare meglio, una società importante e dei tifosi eccezionali oltre ad avere speso: hanno cambiato allenatore e preso uno esperto come Prandelli. Mi spiace per Iachini, che non riesce quasi mai a finire un campionato. Di sicuro comunque possono fare meglio, e mi spiace siano in questa situazione. Se Ribery sta bene è un valore aggiunto per la Fiorentina, probabilmente ora fisicamente non è al massimo. Anche lui sta pagando i pochi risultati e la fiducia scarsa che hanno tutti i giocatori. Li ho visti col Napoli, e dopo l’1-0 se la Fiorentina avesse fatto due o tre gol nulla da dire, ma si sono spenti completamente. Sei gol sono pesantissimi da dimenticare, un bel macigno