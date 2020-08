“Pulgar è dannoso. A Bologna nessuno si è strappato i capelli…”

Il commento del giornalista Francesco Matteini sul centrocampista cileno Erick Pulgar ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Pulgar è molto più dannoso di come appare. I numeri non rappresentano al meglio la stagione negativa del cileno. A Bologna nessuno si è strappato i capelli dopo la sua cessione. Certo, vedere un proprio giocatore preferire la loro rivale di sempre, la Fiorentina, non ha fatto piacere. Ma a livello tattico gli emiliani non hanno perso niente.