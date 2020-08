Bocci: “Fiorentina guarda il Siviglia. Servono almeno 15-16 titolari per essere competitivi”

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Se io penso alla Fiorentina vorrei che arrivasse ad essere come il Siviglia. Vorrei lo spirito vincente e unito del club spagnolo che con risorse economiche limitate riesce ad ottenere risultati incredibili. Mercato? Credo che per ogni club in questo momento ci siano delle difficoltà, prima devono cedere per poi pensare a degli acquisti. Quindi la società sta aspettando di vedere come si evolverà la situazione Chiesa. In questo momento però le squadre interessate al giocatore non sono nelle condizioni di presentare offerte adeguate. Mi aspetto che la squadra sia competitiva, che lotti per l’Europa. Mi aspetto quindi una rosa molto competitiva con almeno 15 possibili titolari. Quindi sarà necessaria un’operazione in difesa perchè se giochi a 3, sono necessari almeno 4 titolari di pari livello. Piatek? L’anno scorso non ha fatto sicuramente bene. L’ideale è Belotti, ma credo sia fuori dalla nostra portata. Il polacco rafforzerebbe la rosa, non costa poco, ma tra i nomi proposti è quello più arrivabile.