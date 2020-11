Dopo il gettone in Coppa Italia, potrebbe arrivare domani il rientro da titolare in campionato di Erick Pulgar, a lungo alle prese con la positività al Coronavirus. Intanto il centrocampista è rientrato nella lista dei convocati del Cile per il doppio impegno nelle qualificazioni ai Mondiali contro Perù e Venezuela.

SORRIDE ANCHE CACERES, CHIAMATO DALL’URUGUAY