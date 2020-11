Domani a Parma, poi l’Uruguay. Nonostante un avvio di campionato balbettante, l’Uruguay non rinuncia all’esperienza di Martin Caceres, convocato per gli impegni in programma il 13 novembre in trasferta in Colombia, mentre il 17 novembre contro il Brasile in casa, entrambi validi per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar.

