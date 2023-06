L'ex viola Roberto Pruzzo è intervenuto a Rtv38 e ha detto la sua sul nuovo sondaggio della Fiorentina per Zaniolo: "E' uno che di gol non ne ha mai fatti tantissimi, e la Fiorentina ha bisogno di numeri sotto porta". L'ex bomber è scettico sull'arrivo in viola del giocatore attualmente in forza al Galatasaray.