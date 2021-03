L’ex viola Roberto Pruzzo ha parlato a TMW Radio: “La Fiorentina ha paura di questo finale di campionato, ma ha le capacità per venirne fuori, così come un tecnico d’esperienza come Prandelli. Non capisco perché siano lì con quei giocatori”.

