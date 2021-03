De Canio: “La Fiorentina poteva essere la sorpresa e invece…”

A Radio Bruno è intervenuto il tecnico Luigi De Canio, che ai microfoni del Pentasport ha detto:

Ad inizio stagione avevo indicato la Fiorentina come possibile sorpresa del campionato, ed invece è andata come sanno tutti. Forse ha ragione Prandelli quando dice che questa squadra è stata caricata di troppe responsabilità ad inizio torneo. Il tutto, poi, è stato complicato dal tipo di stagione che stiamo vivendo tutti a causa della pandemia. I valori importanti che può avere la squadra viola a questo punto non bastano più, servono grande umiltà e tanta buona volontà, perché in situazioni come questa possono subentrare tanti timori e paure. Spezia e Benevento sapevano fin dall’inizio che dovevano combattere per la salvezza e valutiamo il loro campionato in maniera diversa rispetto ad esempio a quello della Fiorentina, pur avendo i viola ad esempio gli stessi punti dei sanniti.