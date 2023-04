Pruzzo: “Jovic va lanciato anche a Monza, Italiano non può tagliarlo ora”

"La partita di ieri sera mostra come la Fiorentina possa perdere qualsiasi tipo di partita nel momento in cui abbassa il livello della concentrazione. Con il 4-1 dell'andata può succedere, ma il calo non dovrebbe durare così tanto tempo, c'è l'approccio e poi c'è la reazione, ma i viola hanno reagito solo al 3-0 avversario. Bravo poi Italiano coi cambi, ma nulla è scontato, guardate che fine ha fatto il Manchester United in Europa League".

Jovic

"Ieri è stato abulico, come anche altre volte, ma gli sono capitate comunque delle occasioni. Sembra fuori contesto, anche se faccio fatica a dare un giudizio non conoscendolo personalmente. Italiano deve ancora lavorare, lui ha qualità e deve dare la sua mano. Ieri poteva fare un paio di gol, secondo me può essere lanciato col Monza. Va risvegliato, o almeno ci si deve provare fino in fondo. Tagliare fuori un giocatore così nel momento decisivo è una cosa che la Fiorentina non si può permettere. A fine stagione andranno poi fatte delle valutazioni".