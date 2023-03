Pruzzo: “Italiano ha i titolari, ma aspettiamo al 100% il migliore di tutti”

"L'Inter sta rischiando davvero tanto, anche a livello di quarto posto. La Fiorentina in campionato ha poco da perdere, non potrebbe essere in condizioni migliori. Invece io per la coppa non andrei troppo rilassato contro la Cremonese, hanno eliminato Napoli e Roma e non è un caso. Straordinari per Cabral? Sì, io punterei su di lui sia domani sia a Cremona, perché Kouamé da centravanti ha deluso. In difesa non mi priverei della fisicità di Milenkovic, fermo restando che Quarta sta giocando bene. I titolari sono designati, ma non dimentichiamoci di Castrovilli che in condizioni top è il migliore in rosa".