Pruzzo: “Genoa-Fiorentina, chi vince si salva. Volevo Firenze dopo lo scudetto a Roma”

Doppio ex di Genoa e Fiorentina, Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio:

Antognoni? Me lo ricordo all’Asti, a Firenze è stato uno spettacolo. Un grande campione e una bella persona. Genoa-Fiorentina? Chi vince è salvo. Sono due squadre che si adattano bene all’avversario, soprattutto il Genoa fa giocare male gli altri. I viola hanno difficoltà a fare la partita, non so che gara aspettarmi. Vlahovic? Ho visto una crescita di livello, rispetto a Kouame ha personalità e forza fisica. Il carattere serve anche per tenere forza in una piazza esigente. Iachini? Ha un compito difficile, deve trovare motivazioni un gruppo che ne ha poche. Fiorentina? Dopo lo scudetto con la roma volevo venire alla Fiorentina, rimasi a casa durante il ritiro estivo ma non ci fu niente da fare. A Roma non ci furono le condizioni per lasciarmi andare.