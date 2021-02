Provedel: “Il ritmo basso ha favorito la Fiorentina, brava a sfruttare le occasioni”

Il portiere dello Spezia Ivan Provedel ha commentato, dalla zona mista del “Franchi”, la sconfitta contro la Fiorentina. Queste le sue parole, riportate da Spezia 1906:

Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara. Ci siamo adeguati al loro ritmo che era più basso. Questo lì ha aiutati. Loro hanno saputo sfruttare le loro occasioni. Non dobbiamo perdere certezze e continuare a lavorare. Dobbiamo pensare a quello che va migliorato. Dobbiamo trovare continuità e trovarla sarebbe indice di maturità. Stiamo migliorando molto e abbiamo raggiunto risultati inaspettati. Però bisogna lavorare duramente per avere continuità. Noi non abbiamo paura. Lavoriamo tanto con impegno, cercando di dare il meglio di noi. Siamo motivati a far bene, ma in certe occasioni abbiamo buttato via qualcosa. Ma ciò ci serve per migliorare.