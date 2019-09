Provaci Dusan: sfrutta l’assenza di Chiellini

Difficile ipotizzare la probabile formazione della Fiorentina per la partita contro la Juventus, ma ci sono buone chance che al centro dell’attacco giochi Vlahovic anziché Boateng (LA SUA INTERVISTA A REPUBBLICA).

Se così fosse, per il serbo, quella contro la Vecchia Signora, sarebbe la gara più importante della sua, fin qui, breve carriera. Dusan ha timbrato il cartellino due volte in stagione: in Coppa Italia contro il Monza. Adesso va alla ricerca della prima gioia in campionato. Ci proverà contro la squadra più forte della Serie A da quasi un decennio che, però, dovrà fare a meno del suo difensore più affidabile: Giorgio Chiellini, alle prese con un infortunio al ginocchio.

Vlahovic potrebbe trarre beneficio dalla sua assenza. L’ex viola non avrà piedi educati, non sarà bello a vedersi, ma in marcatura è un fuoriclasse. Un difensore d’altri tempi, di quelli che non mollano l’attaccante neanche per un secondo. Non a caso l’anno scorso Pioli disse: “Per me Chiellini è il miglior difensore al mondo, sposta gli equilibri, tiene svegli tutti. Alla Juve toglierei lui“.

Al suo posto, in coppia con Bonucci, ci sarà, molto probabilmente, De Ligt. I due formano una coppia di tutto rispetto, ci mancherebbe, ma non sono marcatori come Chiellini, non hanno la sua stessa concentrazione e cattiveria agonistica. I tre gol subiti contro il Napoli lo testimoniano.

Provaci Dusan: l’occasione è ghiotta.