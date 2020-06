È notizia di oggi il confermato divorzio fra il club di Massimo Cellino e Mario Balotelli, con tanto di lancio di stracci. Nel frattempo la squadra prova a concentrarsi sul campo, con gli uomini di Diego Lopez che si sono allenati al mattino. La sessione odierna è stata l’ultima della settimana, domani ci sarà un giorno di riposo per la compagine bresciana. Il tecnico uruguagio prova ad archiviare la questione Balotelli, per far questo vuole che la squadra pensi soltanto alla ripresa del campionato, in vista di un’insperata salvezza. Il primo avversario che attende le rondinelle in questa impresa impossibile sarà proprio la Fiorentina di Iachini.

Calendario Fiorentina: si riparte con il Brescia al Franchi, poi…