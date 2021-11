Problemi alla schiena per Benassi. Altro forfait nella gara con il Milan

Un altro infortunato per Vincenzo Italiano

la lista degli indisponibili in casa Viola continua ad allungarsi in maniera davvero preoccupante. I più attenti si saranno accorti che nella lista dei convocati è assente un nome a sorpresa: quello di Marco Benassi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il centrocampista si è fermato durante la rifinitura in vista del match di domani. Lombalgia, problemi alla schiena per l'ex Toro che è dunque costretto ad alzare bandiera bianca. Piove decisamente sul bagnato.